«Это хоккей, а не балет»: как жёсткий силовой приём Овечкина стал предметом споров в США

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил жёсткий силовой приём против Джонатана Друэна в матче регулярного первенства НХЛ с «Монреалем». После этого соперник вынужден был покинуть лёд с подозрением на сотрясение мозга. Сам россиянин считает, что действовал чисто, и призвал не сравнивать хоккей с балетом.

Второе поражение «Вашингтона» за неделю и голы Кузнецова с Овечкиным

Матч с «Монреаль Канадиенс» получился по-настоящему провальным для «Вашингтона». Лидер Восточной конференции пропустил пять шайб и потерпел второе поражение в последних трёх матчах. До этого, во вторник, «Кэпиталз» по буллитам уступили «Аризона Койотс» — 3:4.

На этот раз команда Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не справилась с крепким «Монреалем» — 2:5. При этом первый период завершился без заброшенных шайб, но во втором хозяева пропустили сразу четыре чуть более чем за восемь минут.

Лишь после этого Овечкину с Кузнецовым удалось сократить отставание в счёте. Сначала Александр в большинстве отличился фирменным щелчком из левого круга вбрасывания, а затем Евгений Кузнецов выскочил один на один с вратарём и реализовал свой момент. Правда, «Монреаль» через пару минут забросил пятую шайбу и поставил точку в матче.

Что касается статистики, то Овечкин записал на свой счёт 14-ю шайбу в текущем сезоне и набрал 24-е очко за результативность (10 + 14). В гонке снайперов регулярного первенства НХЛ российский нападающий уступает лишь Давиду Пастрняку из «Бостона» (16) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (15). У Кузнецова же в активе теперь ровно 19 баллов (9 + 10).

«Друэн меня не видел, но силовой приём был чистым»

Впрочем, применительно к Овечкину после игры все обсуждали вовсе не его очередную шайбу в большинстве, а момент, произошедший в начале второго периода ещё при счёте 0:0. На своей половине площадки россиянин решил прийти на помощь защитнику и буквально влетел в форварда соперников Джонатана Друэна в круге вбрасывания.

Эпизод выглядел достаточно жёстко, но судьи оставили его без внимания и никак не наказали Овечкина. При этом Друэн серьёзно пострадал. Он с трудом поднялся на ноги и с помощью врачей покинул лёд. Позже тренер «Монреаля» Клод Жюльен заявил, что у хоккеиста подозрение на сотрясение мозга.

Несмотря на это, Друэн вернулся в игру в начале заключительного периода. А за своего партнёра отомстили другие хоккеисты «Монреаля», которые буквально не оставили «Вашингтону» шансов.

После матча в Америке разгорелось огромное количество споров по поводу силового приёма Овечкина. Кто-то посчитал его откровенно грязным, а другие назвали действия Александра вполне правомерными. Сам он подчеркнул, что действовал абсолютно чисто, а потому споры на данную тему неуместны.

«Это хоккей, а не балет. Я не знаю… Это игровой эпизод. Он меня не видел. Силовой приём был чистым. Больше сказать нечего», — приводит слова Овечкина журналист Адам Зелонка в своём Twitter.

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Чуть позже, комментируя исход встречи, форвард подчеркнул, что «Вашингтон» в пятницу «не играл в свой хоккей».

«У нас было много потерь в средней зоне, и это стоило нам результата. Мы знаем, что должны и можем играть лучше. Вы сами всё видели. Мы понимаем, что это наша вина», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В свою очередь, бывший тафгай Жорж Ларак назвал действия Овечкина неправомерными.

«Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом», — отметил Ларак в своём Twitter.

Впрочем, в данном вопросе ему оппонировал известный хоккейный эксперт Пьер Лебрюн. На его взгляд, даже тот факт, что Овечкин подпрыгнул перед столкновением с Друэном, не является нарушением.

«Я согласен, что он оторвался коньками ото льда. Но, как я вижу, отрыв (или большая его часть) происходит уже после контакта. Я, конечно, могу ошибаться, но это моё мнение», — отметил Лебрюн на своей странице в Twitter.

При этом агент Друэна Алан Уолш вступился за своего клиента.

«Как можно говорить о силовом приёме уже после контакта? Понаблюдайте внимательно за эпизодом в замедленной съёмке. Перед контактом Ови явно находился в воздухе», — написал он.