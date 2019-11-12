Высокая результативность и роль первой скрипки: как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня. При этом россиянин демонстрирует первоклассный хоккей на протяжении всего ноября и набрал девять очков в четырёх последних встречах. Как 27-летний нападающий вновь стал одним из лидеров «Кэпиталз» — в материале RT.

В последних матчах Евгений Кузнецов не только радует результативностью поклонников «Вашингтона», но также выходит на лидирующие позиции в важных и тяжело складывающихся встречах. Так, в противостоянии с «Аризоной» российский форвард организовал камбэк и дважды поразил ворота Антти Раанты. Несмотря на тот факт, что это не помогло «Кэпиталз» добиться успеха, он был признан лучшим хоккеистом противостояния и второй звездой игрового дня.

После матча действиями россиянина восхитились как его партнёры, так и соперники. Так, Ти Джей Оши отметил вклад второй тройки, но особо выделил 92-й номер.

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«У нас сегодня было одно звено, которое очень много двигалось. Один парень особенно выделялся, и это был Кузнецов. Вы же видели, как он был сегодня хорош. Евгений явно на другом уровне, нежели все остальные», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.

Наставник «Койотс» Рик Токкет также выразил уважение противникам, но особой похвалы заслужил центральный нападающий.

«Да, они кое-что умеют. Но Кузнецов, о боже, он был хорош сегодня», — признался Токкет.

Встреча с «Аризоной» является далеко не первой в сезоне, в которой блистал Кузнецов. В последних четырёх матчах он набрал девять (3 гола + 6 передач) очков, а в противостоянии с «Флоридой» и вовсе отметился ассистентским хет-триком. Сначала он помог Александру Овечкину отличиться в большинстве, а затем дважды выводил на бросок Тома Уилсона, причём во второй раз — в овертайме.

Его подвиги оттого заметнее, что в ноябре немного сбавил обороты лучший бомбардир НХЛ среди россиян. Овечкин ударно провёл двухнедельный отрезок в октябре, в ходе которого отметился восемью заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами, но потом немного ушёл в тень. Да, в играх с «Торонто» и «Флоридой» он набрал четыре и три очка соответственно, но в оставшихся пяти матчах лишь дважды ассистировал партнёрам. При отсутствии Кузнецова «Вашингтон» неизменно столкнулся бы с кризисом, но наличие второй звезды фактически позволило коллективу продолжить выступление на высочайшем уровне.

Во многом благодаря мощной игре лидеров «Кэпиталз» имеют в своём активе 30 очков и возглавляют турнирную таблицу лиги. На три балла меньше у «Сент-Луиса», на четыре отстаёт «Эдмонтон».

В настоящее время Кузнецов с 18 (8 + 10) очками делит второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ с Артемием Панариным и Андреем Свечниковым, уступая по этому показателю лишь одноклубнику Овечкину. На счету Александра 23 (13 + 10) очка, но для этого ему потребовалось провести 19 встреч. Евгений выходил на лёд на три раза меньше в связи с дисквалификацией.

При этом по числу передач он уступает лишь Свечникову и Павлу Бучневичу из «Рейнджерс» (оба — по 11), но приносит команде гораздо больше пользы. Его показатель полезности равен «+9», что больше, чем у кого-либо из соотечественников. Ближайшим преследователем является форвард «Далласа» Александр Радулов с «+7».

Примечательно, что Евгений занимает лидирующие позиции по данному показателю и среди хоккеистов «Кэпиталз». И это при том, что его конкурентами являются сплошь защитники. Так, по «+9» имеют Михал Кемпны и Радко Гудас, а в активе Джона Карлсона — «+14». В случае с последним это обусловлено тем фактом, что американец регулярно выходит в первом звене большинства.

Что Карлсон, что Кузнецов славятся своим умением отдать последний пас Овечкину. Как показал чемпионат мира 2019 года, это тоже является своего рода искусством, поэтому нельзя недооценивать умение спортсмена выкатывать шайбу точно под бронебойный щелчок Овечкина. В нынешнем сезоне Евгений четырежды ассистировал в большинстве, при этом дважды передачи предназначались Александру.

Ещё больше впечатляет тот факт, что россиянин успевает приносить пользу коллективу за весьма ограниченный период времени. Так, с 17 минутами 32 секундами он занимает девятое место в клубе по числу времени на льду в среднем за игру, но при этом третье — в списке бомбардиров.

Если брать всю НХЛ в целом, то он также третий по числу баллов среди хоккеистов, проводящих на льду не более 18 минут. На первой строчке расположился центральный нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны (19 очков), одно очко ему уступают Кузнецов, Свечников и Дэвид Перрон из «Сент-Луиса».

Великолепное выступление Кузнецова в ноябре доказало, что о скандале с кокаином можно забыть. Если в начале сезона в СМИ широко обсуждались возможные трудности атлета при возвращении на лёд, то сейчас от этих разговоров не осталось и следа. Спортсмен разобрался в ситуации и сделал правильные выводы, что подтверждают его результаты.

В последних встречах россиянин регулярно признавался одним из лучших хоккеистов и собирал исключительно положительные отзывы прессы. Если он продолжит в том же духе, то «Вашингтон» вполне может замахнуться на победу в Президентском кубке. В последний раз коллектив выигрывал его в сезоне-2016/17, чем во многом обязан Никласу Бэкстрёму. Тогда швед записал на свой счёт 86 (23 + 63) очков и вошёл в топ-4 лучших бомбардиров первенства.

Стоит отметить, что для самого Кузнецова нынешний сезон также обещает стать если не самым успешным в карьере, то как минимум одним из таковых. До настоящего момента он лишь дважды в карьере набирал больше очков к 11 ноября. В двух прошедших сезонах он записал на свой счёт 19 (3 + 16) и 20 (6 + 14) очков соответственно. Различие в том, что в этот раз он приносит больше пользы. Так, два года назад этот показатель был «-2», а прошлой осенью — «-5».

Учитывая результативность, не стоит исключать возможного возвращения спортсмена в первую тройку и воссоединения с Овечкиным. В чемпионском сезоне они уже успели продемонстрировать потенциал данной связки, а при должном отношении к делу смогут повторить результат.