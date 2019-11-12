Хоккеист «Вашингтона» Оши выделил игру Кузнецова в матче с «Аризоной»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выделил игру Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс».

«У нас сегодня было одно звено, которое создавало движение. Я бы сказал, что в основном это был один парень — Кузя. Вы же видели, как он был сегодня хорош. Он явно на другом уровне, чем все остальные», — приводит слова Оши журналист Том Гулитти в своём Twitter.

В матче с «Аризоной», завершившемся поражением «Вашингтона» по буллитам (2:3), Кузнецов провёл на льду 23 минуты 28 секунд и нанёс по воротам соперников пять бросков, два из которых стали результативными.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ.