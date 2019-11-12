Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Россиянин оформил дубль в матче с «Аризона Койотс» который завершился поражением «Вашингтона» в серии буллитов (3:4).

Перывой звездой дня стал нападающий «Каролина Харикейнз» Себастьян Ахо забросивший две шайбы в матче с «Оттава Сенаторз» (4:1).

Замкнул тройку лучших ещё представитель «Каролины», защитник Джоэл Эдмундсон записавший в свой актив шайбу и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Каролина» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка.