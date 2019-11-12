«Каролина» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» одержала разгромную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка
  • @ASvechnikov_37
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Каролине» принесли шайбы Уоррена Фёгеле, Мартина Нечаса, Хейдна Флёри, Даги Хэмилтона, Райана Дзингела, Джоэля Эдмундсона и Себастьяна Ахо, оформившего дубль. Российский форвард Андрей Свечников, для которого этот матч стал 100-м в НХЛ, записал в свой актив две голевые передачи.

«Оттава» ответила голами Колина Уайта и Брэди Ткачука.

Ранее сообщалось, что дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить