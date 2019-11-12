«Каролина» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка

«Каролина Харрикейнз» одержала разгромную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Каролине» принесли шайбы Уоррена Фёгеле, Мартина Нечаса, Хейдна Флёри, Даги Хэмилтона, Райана Дзингела, Джоэля Эдмундсона и Себастьяна Ахо, оформившего дубль. Российский форвард Андрей Свечников, для которого этот матч стал 100-м в НХЛ, записал в свой актив две голевые передачи.

«Оттава» ответила голами Колина Уайта и Брэди Ткачука.

Ранее сообщалось, что дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной».