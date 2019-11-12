Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Аризону» забили Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер.

«Вашингтон» ответил дублем Евгения Кузнецова и шайбой Ти Джея Оши. Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу, а Дмитрий Орлов очков не набрал.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу «Койотс» принёс бросок Конора Гарланда.

Ранее сообщалось, что Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет.