Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Аризону» забили Клейтон Келлер, Кристиан Фишер и Михаэль Грабнер.

«Вашингтон» ответил дублем Евгения Кузнецова и шайбой Ти Джея Оши. Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу, а Дмитрий Орлов очков не набрал.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу «Койотс» принёс бросок Конора Гарланда.

Ранее сообщалось, что Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет.

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