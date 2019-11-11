Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс», завершившемся победой «Эдмонтона» со счётом 6:2, Макдэвид оформил хет-трик, преодолев отметку 400 очков за карьеру.
В активе канадского форварда 402 (139 + 263) очка в 3006 матчах. Он стал седьмым игроком в истории НХЛ, которому в возрасте до 23 лет удалось набрать 400 очков.
Прежде подобное удавалось Уэйну Гретцки, Дэйлу Хаверчуку, Марио Лемьё, Сидни Кросби, Брайану Троттье, Стиву Айзерману и Пьеру Тарджону.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обогнал Люка Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.