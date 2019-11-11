Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет

Короткая ссылка
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил иторическое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс», завершившемся победой «Эдмонтона» со счётом 6:2, Макдэвид оформил хет-трик, преодолев отметку 400 очков за карьеру.

В активе канадского форварда 402 (139 + 263) очка в 3006 матчах. Он стал седьмым игроком в истории НХЛ, которому в возрасте до 23 лет удалось набрать 400 очков.

Прежде подобное удавалось Уэйну Гретцки, Дэйлу Хаверчуку, Марио Лемьё, Сидни Кросби, Брайану Троттье, Стиву Айзерману и Пьеру Тарджону.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обогнал Люка Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить