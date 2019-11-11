Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил иторическое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс», завершившемся победой «Эдмонтона» со счётом 6:2, Макдэвид оформил хет-трик, преодолев отметку 400 очков за карьеру.

В активе канадского форварда 402 (139 + 263) очка в 3006 матчах. Он стал седьмым игроком в истории НХЛ, которому в возрасте до 23 лет удалось набрать 400 очков.

Прежде подобное удавалось Уэйну Гретцки, Дэйлу Хаверчуку, Марио Лемьё, Сидни Кросби, Брайану Троттье, Стиву Айзерману и Пьеру Тарджону.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обогнал Люка Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.