Овечкин обогнал Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
- © AFP
Отметившись дублем в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), Овечкин забросил свои 668-ю и 669-ю шайбы в карьере. По этому показателю россиянин обошёл Люка Робитайла, на счету которого 668 взятий ворот соперника.
Следующей целью Овечкина является результат Теему Селянне, у которого 684 шайбы за карьеру. Лидирует в списке снайперов за всю историю НХЛ Уэйн Гретцки — 894 гола.
Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.