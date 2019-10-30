Овечкин обогнал Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отныне входит в дюжину лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отметившись дублем в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), Овечкин забросил свои 668-ю и 669-ю шайбы в карьере. По этому показателю россиянин обошёл Люка Робитайла, на счету которого 668 взятий ворот соперника.

Следующей целью Овечкина является результат Теему Селянне, у которого 684 шайбы за карьеру. Лидирует в списке снайперов за всю историю НХЛ Уэйн Гретцки — 894 гола.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.