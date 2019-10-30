Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

Дублями в составе победителей отметились Александр Овечкин и Джон Карлсон. У хозяев дважды забросил Остон Мэттьюс, ещё одна шайба на счету Андреаса Юнссона.

Александр Овечкин из «Вашингтона» набрал четыре очка в матче (2 + 2). Его партнёры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями. Форвард «Торонто» Илья Михеев также очков не набрал.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко перенёс операцию на плече.

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