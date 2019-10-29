Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко перенёс операцию на плече

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Тарасенко перенёс оперативное вмешательство на травмированном плече.

«Тарасенко перенёс операцию сегодня утром и спокойно отдыхает. Оценка сроков его восстановления по-прежнему пять месяцев. Тарасенко — наш топ-игрок, и его будет не хватать. Однако наш коллектив состоит из суммы всех частей. Это будет отличная возможность для некоторых молодых игроков «Сент-Луиса», — приводит слова генерального менеджера клуба Дага Армстронга пресс-служба.

В текущем сезоне Тарасенко провёл десять матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал десять очков (3 + 7).

Ранее Перрон заявил, что травма Тарасенко даст шанс молодым игрокам «Сент-Луиса» проявить себя.