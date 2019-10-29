Перрон заявил, что травма Тарасенко даст шанс молодым игрокам «Сент-Луиса» проявить себя

Короткая ссылка
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал травму своего партнёра по команде Владимира Тарасенко.
Перрон заявил, что травма Тарасенко даст шанс молодым игрокам «Сент-Луиса» проявить себя
  • Reuters

«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперёд. Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить», — приводит слова Перрона пресс-служба лиги.

27-летний Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», ему предстоит операция. По предварительным прогнозам, хоккеист выбыл из строя на пять месяцев.

Ранее Райан О'Райлли высказал мнение, что потеря Тарасенко негативно отразится на «Сент-Луисе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить