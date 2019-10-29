Перрон заявил, что травма Тарасенко даст шанс молодым игрокам «Сент-Луиса» проявить себя

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал травму своего партнёра по команде Владимира Тарасенко.

«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперёд. Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить», — приводит слова Перрона пресс-служба лиги.

27-летний Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», ему предстоит операция. По предварительным прогнозам, хоккеист выбыл из строя на пять месяцев.

Ранее Райан О'Райлли высказал мнение, что потеря Тарасенко негативно отразится на «Сент-Луисе».