Перрон заявил, что травма Тарасенко даст шанс молодым игрокам «Сент-Луиса» проявить себя
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«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперёд. Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить», — приводит слова Перрона пресс-служба лиги.
27-летний Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», ему предстоит операция. По предварительным прогнозам, хоккеист выбыл из строя на пять месяцев.
Ранее Райан О'Райлли высказал мнение, что потеря Тарасенко негативно отразится на «Сент-Луисе».