О'Райлли считает, что потеря Тарасенко из-за травмы негативно скажется на «Сент-Луисе»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал травму своего партнёра по команде Владимира Тарасенко.

«Непростая ситуация. Он является важной частью команды. Это тяжёлая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше», — приводит слова О'Райлли пресс-служба лиги.

27-летний Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», ему предстоит операция. По предварительным прогнозам, спортсмен выбыл из строя на пять месяцев.

Ранее Евгений Малкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы.