Малкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы
- @penguins
«Чувствую себя нормально. Смотрел матчи, видел, как играл «Питтсбург». Они выглядели здорово. Мне хочется вернуться как можно скорее. На прошлой неделе я катался каждый день. Посмотрим, что будет в ближайшие два дня», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что уже соскучился по игре в официальных матчах.
«Пропустил три недели. Это довольно сложно психологически. Но я стараюсь сохранять оптимизм. Я фокусируюсь, работаю и стараюсь по максимуму», — добавил россиянин.
33-летний Малкин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», состоявшемся 6 октября.
Ранее Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США.