Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Чувствую себя нормально. Смотрел матчи, видел, как играл «Питтсбург». Они выглядели здорово. Мне хочется вернуться как можно скорее. На прошлой неделе я катался каждый день. Посмотрим, что будет в ближайшие два дня», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что уже соскучился по игре в официальных матчах.

«Пропустил три недели. Это довольно сложно психологически. Но я стараюсь сохранять оптимизм. Я фокусируюсь, работаю и стараюсь по максимуму», — добавил россиянин.

33-летний Малкин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», состоявшемся 6 октября.

Ранее Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США.