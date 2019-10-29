Малкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Малкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы
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«Чувствую себя нормально. Смотрел матчи, видел, как играл «Питтсбург». Они выглядели здорово. Мне хочется вернуться как можно скорее. На прошлой неделе я катался каждый день. Посмотрим, что будет в ближайшие два дня», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что уже соскучился по игре в официальных матчах.

«Пропустил три недели. Это довольно сложно психологически. Но я стараюсь сохранять оптимизм. Я фокусируюсь, работаю и стараюсь по максимуму», — добавил россиянин.

33-летний Малкин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», состоявшемся 6 октября.

Ранее Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США.

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