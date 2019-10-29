Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал факт наличия у него гражданства США.
Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США
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«Да, конечно, есть. У моего ребёнка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребёнка тоже два паспорта», — приводит слова Малкина DK Pittsburgh Sports.

33-летний россиянин играет в НХЛ с 2006 года. Он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он трижды завоевал Кубок Стэнли. Он дважды стал обладателем «Арт Росс Трофи» и по одному разу — «Колдер Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и Тед Линдсей Эворд».

В составе сборной России по хоккею Малкин дважды стал чемпионом мира, ещё дважды серебряным и трижды — бронзовым призёром мировых первенств.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России раскритиковал Малкина после новости о гражданстве США.

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