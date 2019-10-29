Экс-тренер сборной России раскритиковал Малкина после новости о гражданстве США

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о наличии американского гражданства у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Я человек старой закваски и не понимаю, что такое двойное гражданство. Человек принадлежит той стране, в которой он родился, живёт. Мне сложно это комментировать, нужно спросить самого Малкина, тем более там много чего есть. Это и Putin Team, и бойня себя в грудь», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, подобная ситуация является лицемерием. Как считает Плющев, спортсмен не должен выступать в таком случае в прессе как патриот страны, если он уже принял решение о получении нового гражданства.

«Конечно, тут присутствует момент, где человек просто лукавит, говорит одно, а делает другое. Не знаю, как это может быть. У многих родина там, где светло, тепло и бананы растут», — добавил Плющев.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что не видит проблемы в наличии американского гражданства у Малкина.