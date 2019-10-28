Кожевников о Малкине: здорово, что гражданин США состоит в Putin Team

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников не видит проблемы в наличии американского гражданства у нападающего сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Это нормально. Можно рассказывать о том, что есть гражданство, а можно не рассказывать. Наоборот, здорово, что гражданин Америки состоит в Putin Team», — цитирует эксперта Sport24.

Он также выразил уверенность, что у многих спортсменов есть гражданство Соединённых Штатов.

«Так что в ситуации с Евгением ничего такого страшного нет», — добавил Кожевников.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не считает предательством наличие гражданства США у Малкина.