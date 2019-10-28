Резцова не считает предательством наличие гражданства США у Малкина

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об информации по поводу наличия американского гражданства у нападающего сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Человек живёт на две страны, хочет — живёт здесь или там. Почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать? Они же тоже россияне. Я считаю, это нормально, это не предательство», — цитирует Резцову Sport24.

Она также выразила мнение, что Малкин любит родину, и отметила, что он не поливает Россию грязью.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров прокомментировал информацию об американском гражданстве Малкина.