Резцова не считает предательством наличие гражданства США у Малкина

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об информации по поводу наличия американского гражданства у нападающего сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Человек живёт на две страны, хочет — живёт здесь или там. Почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать? Они же тоже россияне. Я считаю, это нормально, это не предательство», — цитирует Резцову Sport24.

Она также выразила мнение, что Малкин любит родину, и отметила, что он не поливает Россию грязью.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров прокомментировал информацию об американском гражданстве Малкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить