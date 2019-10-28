Резцова не считает предательством наличие гражданства США у Малкина
«Человек живёт на две страны, хочет — живёт здесь или там. Почему каким-то чинушам и олигархам можно так делать? Они же тоже россияне. Я считаю, это нормально, это не предательство», — цитирует Резцову Sport24.
Она также выразила мнение, что Малкин любит родину, и отметила, что он не поливает Россию грязью.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров прокомментировал информацию об американском гражданстве Малкина.