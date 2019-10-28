Назаров о гражданстве Малкина: я не променял бы дом в Челябинске на ранчо в США

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал информацию об американском гражданстве нападающего сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«В своё время мне предлагали получить американский паспорт, но я отказался от этой идеи, хоть и отыграл в НХЛ 12 лет. Это было моё личное решение. Что касается Малкина, то он, наверное, решил в будущем связать свою жизнь с Америкой, но я не вижу в этом ничего страшного», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что у многих хоккеистов двойное гражданство. По его словам, когда играешь в одной стране продолжительное время, то кажется, что готов там остаться на всю жизнь, но впоследствии мнение может и поменяться.

«Все мы взрослые люди, и каждый вправе решать за себя сам. Но я бы не променял любимый дом в Челябинске и Патриаршие пруды в Москве на ранчо в США», — сказал Назаров.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее сообщалось, что Малкин подтвердил наличие гражданства США.