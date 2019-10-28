СМИ: Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США

Нападающий сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие у себя американского гражданства.

Об этом сообщает в своём Twitter журналист Шелли Андерсон со ссылкой на слова форварда.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее агент Малкина резко ответил на вопрос об американском гражданстве хоккеиста.