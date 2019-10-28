Агент Малкина резко ответил на вопрос об американском гражданстве хоккеиста

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Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отреагировал на информацию об американском гражданстве игрока.
Агент Малкина резко ответил на вопрос об американском гражданстве хоккеиста
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?» — цитирует Ушакова РИА Новости.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин рассказал о наличии американского гражданства у Малкина.

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