Агент Малкина резко ответил на вопрос об американском гражданстве хоккеиста

Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отреагировал на информацию об американском гражданстве игрока.

«Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?» — цитирует Ушакова РИА Новости.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин рассказал о наличии американского гражданства у Малкина.