Юрист рассказал о наличии американского гражданства у Малкина

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Юрист Дмитрий Мачихин, который сопровождал бизнес-проект форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сообщил о наличии у хоккеиста американского гражданства.
Юрист рассказал о наличии американского гражданства у Малкина
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Имя Малкина всплыло, когда мы подготавливали пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах, а также об их гражданстве. Эти вопросы вызвали у партнёров Малкина по бизнесу напряжение: стали шептаться, а затем сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, когда пришёл загранпаспорт Малкина», — цитирует Мачихина Sports.ru.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее сообщалось, что 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом.

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