Юрист рассказал о наличии американского гражданства у Малкина
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«Имя Малкина всплыло, когда мы подготавливали пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах, а также об их гражданстве. Эти вопросы вызвали у партнёров Малкина по бизнесу напряжение: стали шептаться, а затем сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, когда пришёл загранпаспорт Малкина», — цитирует Мачихина Sports.ru.
Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
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