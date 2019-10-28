Юрист рассказал о наличии американского гражданства у Малкина

Юрист Дмитрий Мачихин, который сопровождал бизнес-проект форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сообщил о наличии у хоккеиста американского гражданства.

«Имя Малкина всплыло, когда мы подготавливали пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах, а также об их гражданстве. Эти вопросы вызвали у партнёров Малкина по бизнесу напряжение: стали шептаться, а затем сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, когда пришёл загранпаспорт Малкина», — цитирует Мачихина Sports.ru.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее сообщалось, что 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом.