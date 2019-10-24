37 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом»

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз».
37 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом»
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Амали-центре» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забрасывали Алекс Киллорн, Седрик Пакетт и Виктор Хедман. У «Питтсбурга» отличились Брэндон Танев и Джей Гюнцель.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 39. Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Овечкин продолжает обновлять рекорды НХЛ.

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