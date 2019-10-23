Седьмой гол в сезоне, хештег для партнёра и встреча с кумиром: Овечкин продолжает обновлять рекорды НХЛ

Гол и результативная передача нападающего Александра Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу над «Калгари» со счётом 5:3. Россиянин продлил свою результативную серию до восьми матчей, а также вплотную приблизился к топ-40 по числу набранных очков за карьеру в НХЛ. По словам главного тренера столичной команды Тодда Рирдена, шайба капитана стала переломным моментом встречи, который в значительной степени продемонстрировал его лидерские качества.

Нападающий Александр Овечкин продолжает писать историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу со счётом 5:3 над «Калгари Флэймз». Россиянин отличился результативной передачей и заброшенной шайбой.

Подопечные Тодда Рирдена успешно начали второй период и повели со счётом 2:0. Автором дебютного гола стал защитник Джон Карлсон. В качестве его ассистентов выступили Ти Джей Оши и Овечкин. Преимущество гостей удвоил Чендлер Стивенсон. Во втором периоде хозяевам удалось сравнять счёт, однако спустя десять секунд капитан сумел вновь вывести свою команду вперёд.

«Я думаю, вся игра свелась к голу Овечкина. Мы потеряли контроль, в такой момент требуется инициатива от лидеров команды. И гол россиянина после потрясающей передачи Бекстрёма был как раз тем, чем нужно. Такие голы невероятно важны. Умение держать игру под контролем и понимание времени — это делает их теми, кто они есть. Но действительно показательным моментом лидерства стало именно взятие ворот», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Эта шайба действительно придала уверенности столичным хоккеистам, и они не только сумели удвоить преимущество, но и довести разницу до разгромной. Точными бросками отметились Том Уилсон и всё тот же Карлсон, оформивший в результате дубль. Лишь на последних секундах матча нападающему «Калгари» Тобиасу Ридеру удалось сократить отставание, установив окончательный счёт.

Подводя итоги матча, Овечкин отметил значимость нынешней победы.

«Мы знали, что для нас эта игра будет непростой, особенно в третьем периоде. Вели 3:2 и понимали, что соперник начнёт оказывать давление. Но нам удалось избежать большого количества ошибок, мы действовали с умом, и вы видите, чем всё закончилось», — сказал Овечкин.

Шайба в ворота Кэма Тальбо стала для капитана седьмой в нынешнем сезоне. В списке бомбардиров он уступает лишь Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз», Джеймсу Нилу из «Эдмонтон Ойлерз» и Остону Мэттьюсу из «Торонто Мэйпл Лифс».

Всего в гостевых матчах ему удавалось отличиться 210 раз. По этому показателю россиянин превзошёл легендарного канадского нападающего Марка Мессье. Лидером является Уэйн Гретцки, в чьём активе 277 шайб на выезде за карьеру.

Что касается суммарного количества голов за карьеру, то здесь Овечкин с активом в 665 заброшенных шайб занимает 13-е место. От Люка Робитайла его отделяют три взятия ворот, в связи с чем можно смело предположить, что и этот рубеж вскоре падёт перед Великой восьмёркой.

Кроме того, матч с «Калгари» стал восьмым подряд, в котором форвард набирает очки. В общей сложности в его активе 1223 балла, заработанных за 14 сезонов НХЛ. По данному показателю он вплотную приблизился к топ-40. Для того, чтобы оказаться в ней, ему необходимо набрать десять очков.

Возможно, на все эти свершения Овечкина вдохновила необычная встреча, состоявшаяся в преддверии выезда в Канаду. Ни для кого не секрет, что россиянин собирает клюшки с автографами легендарных хоккеистов. Теперь его коллекция пополнилась ещё одним ценным экземпляром. Очередную для него подписал знаменитый нападающий Теорен Флёри, в сезоне-1988/89 ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Калгари».

«Сегодня утром пришёл на стадион и узнал, что Ови — большой поклонник Тео Флёри. Он сказал, что именно я в своё время вдохновил его носить жёлтые шнурки на коньках и тонированный визор. Также он попросил у меня клюшку с автографом. Прекрасное утро», — написал Флёри на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что несмотря на все свои достижения, Овечкин никогда не забывает отдать должное партнёрам. После матча с «Флэймз» список лучших бомбардиров НХЛ возглавил Карлсон, ставший первым хоккеистом в сезоне, добравшимся до отметки в 20 очков по системе «гол плюс пас».

Подводя итоги встречи, капитан «Вашингтона» не мог не отметить достижение одноклубника, предложив уже сейчас номинировать его на приз самому мастеровитому защитнику — Джеймс Норрис Трофи. Награда вручается по итогам сезона путём голосования, проводимого среди членов Ассоциации журналистов НХЛ.

«С сегодняшнего утра вводим хэштег «Джонни — на Норриса». Посмотрим, что получится», — заявил нападающий.

Интересно, что эту идею сразу же подхватили пользователи социальных сетей и сами журналисты, положительно оценившие выступление Карлсона в нынешнем сезоне.