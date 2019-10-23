Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джон Карлсон, по разу отличились Чендлер Стивенсон, Александр Овечкин и Том Уилсон. У хозяев шайбы забросили Элиас Линдхольм, Остин Чарник и Тобиас Ридер.

Овечкин также отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал два очка.

Для «Вашингтона» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее «Даллас Старз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.