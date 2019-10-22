«Даллас» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Оттаву Сенаторз».
«Даллас» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Старз» результативными бросками отличились Радек Факса и Джо Павелски. Единственная шайба гостей на счету Владислава Наместникова.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 19 бросков из 20. Форвард хозяев Александр Радулов не сумел отметиться результативными действиями.

Форвард «Оттавы» Владислав Наместников отличился заброшенной шайбой. Его партнёры по команде Никита Зайцев и Артём Анисимов не сумели набрать очки.

Ранее сообщалось, что Тарасенко назван второй звездой игрового дня в НХЛ.

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