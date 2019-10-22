Тарасенко назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был назван второй звездой завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Официальный сайт НХЛ назвал трёх звёзд прошедшего игрового дня в лиге.

Лучшим был назван форвард «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль, набравший три (2 + 1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:2).

Второй звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. На его счету три очка (1 + 2), набранные в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1).

Третьим стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3).

Ранее сообщалось, что три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в НХЛ.