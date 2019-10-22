Тарасенко назван второй звездой игрового дня в НХЛ
- © Global Look Press
Официальный сайт НХЛ назвал трёх звёзд прошедшего игрового дня в лиге.
Лучшим был назван форвард «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль, набравший три (2 + 1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:2).
Второй звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. На его счету три очка (1 + 2), набранные в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1).
Третьим стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3).
Ранее сообщалось, что три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в НХЛ.