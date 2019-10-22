Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Блюз» забрасывали Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко. Единственная шайба гостей на счету Натана Маккиннона.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал три очка (1 + 2) и был признан первой звездой матча. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв и защитник «Колорадо» Никита Задоров не отметились результативными действиями.

Ранее Овечкин заявил, что у него ещё есть время побить рекорд Гретцки в НХЛ.