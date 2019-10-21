Результативная серия Овечкина, гол Панарина и пас Кузнецова: как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Чикаго» и оформил шестой гол за сезон. Российский хоккеист продлил свою результативную серию до семи матчей в НХЛ и стал ближе к 12-му месту среди лучших снайперов в истории лиги. Также голевым пасом отметился Евгений Кузнецов, с чьей передачи был открыт счёт в победном матче. В то же время гол Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» избежать четвёртого поражения подряд.

Гол Овечкина после провокации

В минувшее воскресенье «Вашингтон Кэпиталз» приехал в гости к одному из главных разочарований старта нового сезона НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» сумел в пяти первых матчах одержать всего две победы, притом что выезжать из родного города команде приходилось всего один раз. Но ситуация для команды из Иллинойса стала постепенно меняться к лучшему, и столичному клубу пришлось изрядно постараться, чтобы выиграть третий матч подряд.

«Чикаго» обрушился на ворота гостей с первых же минут: голкиперу «Вашингтона» Брэйдону Холтби пришлось отразить 14 бросков в стартовом периоде. Канадец с такой задачей справился, позволив полевым игрокам выиграть время. Гости дождались на десятой минуте первого розыгрыша большинства и открыли счёт спустя восемь секунд. Героем эпизода стал Евгений Кузнецов — он отобрал шайбу у Данкана Кита за воротами и отправил на пятачок, где её ждал Ти-Джей Оши.

Такой неутешительный итог первого периода явно расстроил защитника «Блэкхоукс» Коннора Мёрфи. Когда до сирены оставались считанные секунды, он пошёл с боем на Александра Овечкина, хотя оба находились почти у синей линии и никакой необходимости в силовом приёме не было. За российского хоккеиста тут же вступился Радко Гудас, прошедший школу тафгая в «Филадельфия Флайерз». В «Чикаго» получили сигнал, что просто так трогать капитана «Вашингтона» никому нельзя.

just don't hit Gudas' teammates... okay? pic.twitter.com/mapQ0FD2Ep — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 20, 2019

Хозяева продолжали гнуть свою линию и в следующих двух периодах наносили уже по 15 бросков. Однако это никак не помогало им переломить ситуацию в свою пользу. В середине матча Холтби всё-таки пропустил первую шайбу, но тут же «Вашингтон» вернул себе лидерство, когда Ник Дауд и Карл Хагелин убежали в контратаку в меньшинстве.

В третьей двадцатиминутке в игру уже по-настоящему вступил Овечкин. В фирменном стиле — в одно касание из левого круга вбрасывания — он оформил шестой гол за сезон и набрал десятый балл за результативность. Его бомбардирская серия длится уже семь матчей подряд — в последний раз Овечкин уходил со льда без очков 5 октября. Гол в ворота «Чикаго» стал для нападающего 664-м за карьеру, и совсем скоро он сможет войти в число 12 лучших снайперов за всю историю НХЛ. Овечкину осталось забросить всего четыре шайбы, чтобы догнать канадца Люка Робитайла.

Передачу Овечкину отдавал защитник Джон Карлсон, для которого новый сезон в НХЛ складывается просто волшебно. Он набрал уже 18 очков в десяти матчах и возглавляет бомбардирскую гонку, опережая многих звёздных форвардов. Во многом благодаря ему «Вашингтон» так и не пропустил в меньшинстве, хотя испытывал дефицит игроков на льду довольно часто.

Когда Карлсона не было на площадке, «Чикаго» всё-таки удавалось пройти оборону «Вашингтона» и даже сравнять счёт к 50-й минуте. Но победа всё-таки досталась гостям, которые отдали ради неё гораздо больше сил. Том Уилсон забросил победную шайбу, а точку поставил Ларс Эллер, забросивший в пустые ворота с подачи Дмитрия Орлова. «Кэпиталз» выиграли третий матч подряд и единолично возглавили Столичный дивизион.

Четвёртое поражение Панарина

На втором месте среди российских снайперов НХЛ в этом сезоне Артемий Панарин. В воскресенье он забросил свою четвёртую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс». Правда, его результативность вновь не помогла избежать поражения — уже четвёртого подряд для команды. Очередным обидчиком «Рейнджерс» стал «Ванкувер Кэнакс».

Уже к концу второго периода канадский клуб побил собственный рекорд сезона по броскам в створ, побеспокоив Хенрика Лундквиста больше 35 раз. Такой натиск не мог не обеспечить хороший задел «Ванкуверу», тем более что «Рейнджерс» дважды удалялись в первом периоде — и как раз в эти моменты Бо Хорват и Брок Бёзер отправляли шайбы в ворота. На 17-й минуте «Кэнакс» вели уже со счётом 3:0, отличившись и в меньшинстве.

Нью-йоркцам удалось во второй половине матча вернуться в игру и создать проблемы гостям. Йеспер Фаст отыграл одну шайбу, а в третьем периоде отличился уже Панарин. Он долго ждал, чем завершится борьба за воротами «Ванкувера». Едва шайба отскочила к нему на пятачок, россиянин тут же отправил её в цель.

За весь матч Панарин нанёс пять бросков и был в своей команде самым креативным игроком, но пока партнёры не дотягивают до его уровня, который позволял бы более уверенно смотреться в атаке. Массу возможностей догнать «Кэнакс» «Рейнджерс» так и не реализовали. Команда Панарина не побеждала с 5 октября и с четырьмя очками идёт последней в своём дивизионе. Во всей лиге хуже обстоят дела только у клубов «Миннесота Уайлд» и «Оттава Сенаторз».