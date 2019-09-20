Получение премии Гретцки, день рождения с семьёй и победа над Тарасенко: как Овечкин проводит время накануне сезона НХЛ

В декабре россиянин Александр Овечкин получит престижную премию Wayne Gretzky International Award за вклад в развитие американского хоккея. Нападающий назвал её «отличной наградой». Также форвард помог «Вашинтону» обыграть действующего чемпиона — «Сент-Луис» в контрольном матче и отметил свой 34-й день рождения в кругу семьи. RT рассказывает, как Овечкин готовится к 15-му сезону в НХЛ.

«Все мы своего рода послы»

Последние несколько дней получились для одного из самых популярных спортсменов страны Александра Овечкина невероятно насыщенными. Во-первых, стало известно о том, что россиянин получит престижную награду Wayne Gretzky International Award за вклад в развитие американского хоккея. Она была учреждена в 1999 году. Сама церемония состоится 12 декабря.

«Среди многих исключительных вкладов Овечкина в наш вид спорта одним из важнейших является культивирование и продвижение страсти к хоккею среди молодых игроков по всему Вашингтону. Так, Овечкин в предстоящем сезоне уже в шестой раз примет участие в тренировках Американской хоккейной ассоциации для особенных детей. Кроме того, в 2006 году он запустил проект «Ovi’s Crazy 8», в рамках которого обеспечивает билетами на матчи «Вашингтона» детей с ограниченными возможностями. За время существования этого проекта более 5000 детей смогли бесплатно посмотреть игры «Кэпиталз», — объяснили свой выбор в Зале хоккейной славы США.

Интересно, что Овечкин станет не первым отечественным обладателем награды. В 2008-м ей посмертно наградили легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Помимо него и Овечкина подобной чести в разные годы удостаивались только канадцы и американцы: сам Гретцки, Скотти Моррисон, Скотти Боумэн, Бобби Халл и другие.

Сам Овечкин признался, что горд оказаться в такой компании.

«Отличная награда. Дело не во мне. Все мы своего рода послы, не так важно, из какой страны. Вы пытаетесь развивать хоккей в Соединённых Штатах, Китае или где-то ещё. Поэтому, думаю, это круто. Это мой 15-й год в лиге, и каждый раз, когда ты куда-то едешь, люди узнают тебя, дети узнают тебя. Это забавная вещь. Если не дети, то кто ещё будет играть?» — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Победа над действующим чемпионом и курьёзный гол

А уже вечером «Вашинтон» ждала встреча в предсезонном матче с действующим чемпионом «Сент-Луисом», в составе которого выступает другой российский хоккеист Владимир Тарасенко. Несмотря на то, что игра не носила официального статуса, она собрала практически полные трибуны в столице, и многие соскучившиеся по хоккею болельщики пришли на стадион именно в джерси капитана.

В результате Овечкин стал одним из главных действующих лиц противостояния, а «Кэпиталз» одержали победу — 3:2. В активе Александра две результативные передачи. Причём решающая шайба «Вашинтона» оказалась невероятно курьёзной.

За несколько секунд до конца третьего периода Овечкин переадресовал шайбу Никласу Бекстрему, а тот направил снаряд в сторону ворот соперника с центра площадки без особой надежды на гол. Но голкипера соперников дезориентировал небольшой рикошет ото льда, и шайба проскользнула в створ. Хоккеисты с трудом сдерживали смех.

Rumor has it that Backstrom has really been working on his shot this summer...🤷‍♂️ pic.twitter.com/dGsxa24Zgc — Pro Stock Hockey 🏒 (@prostockhockey) 19 сентября 2019 г.

Так «Вашингтон» перед началом сезона обыграл действующего чемпиона. К слову в игре принял участие и дисквалифицированный на три матча НХЛ за употребление кокаина Евгений Кузнецов, но он практически ничем не запомнился.

«Считает, что все ему должны»

Что же касается Овечкина, то он после игры отметил в кругу семьи и друзей свой 34-й День рождения. Мероприятие прошло довольно скромно, а сам именинник задул традиционные свечки на торте под песню Happy Birthday. Чуть ранее супруга хоккеиста Анастасия устроила мужу сюрприз. Вместе с годовалым сыном Овечкина она пришла на тренировку «Вашингтона» с воздушным шариком.

Это Саша Овечкин. Саше Овечкину - 34 годика. Он задувает свечки на тортике под песенку "Happy Birthday" pic.twitter.com/Whqf22eCXW — Артем Гаев (@gaevart) 19 сентября 2019 г.

Интересно, что на фоне столь скромного празднования в прессе было опубликовано интервью с генеральным промоутером известного в нулевые столичного клуба «Рай» Андреасом Лобжанидзе, в котором он рассказал, как организовывал вечеринки в честь Овечкина.

«Много раз организовывал мероприятия в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке. Платит ли он за это? К сожалению, наша звезда не привыкла платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца», — рассказал Лобжанидзе в интервью «Матч ТВ».