Овечкин получит приз имени Гретцки за вклад в развитие хоккея в США

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получит награду от Федерации хоккея США.
Овечкин получит приз имени Гретцки за вклад в развитие хоккея в США
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба федерации, Александр Овечкин будет удостоен престижной награды Wayne Gretzky International Award. Россиянин получит приз 12 декабря во время церемонии включения в Зал славы хоккея США.

«Овечкин является представителем следующего поколения хоккеистов в Вашингтоне. Александр внёс весомый вклад в развитие хоккея в США. Причём как на льду, так и вне его», — заявил президент Федерации хоккея США Джим Смит.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году хоккеист со своей командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что хоккеист Бурдасов пройдёт просмотр в «Эдмонтоне».

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