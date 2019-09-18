СМИ: Хоккеист Бурдасов пройдёт просмотр в «Эдмонтоне»

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Российский нападающий Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз».
СМИ: Хоккеист Бурдасов пройдёт просмотр в «Эдмонтоне»
  • © Matti Matikainen/Newspix24Newspix24
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский форвард Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном». На протяжении лета агент нападающего искал варианты трудоустройства игрока в НХЛ.

В прошлом сезоне Бурдасов выступал за «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге. За 50 матчей регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 31 (19 + 12) очко.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в услугах Бурдасова.

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