СМИ: «Локомотив» заинтересован в услугах хоккеиста Бурдасова
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Как сообщает «Чемпионат», ярославский «Локомотив» интересуется 28-летним нападающим Антоном Бурдасовым, который не смог трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге. «Железнодорожники» готовы заключить с форвардом двухлетний контракт.
В прошлом сезоне Бурдасов выступал за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги форвард набрал 31 очко (19+12).
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.