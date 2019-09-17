СМИ: «Локомотив» заинтересован в услугах хоккеиста Бурдасова

Ярославский «Локомотив» интересуется хоккеистом Антоном Бурдасовым и готов предложить ему двухлетний контракт.

Как сообщает «Чемпионат», ярославский «Локомотив» интересуется 28-летним нападающим Антоном Бурдасовым, который не смог трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге. «Железнодорожники» готовы заключить с форвардом двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Бурдасов выступал за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги форвард набрал 31 очко (19+12).

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.