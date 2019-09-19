Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.
Победу «Вашингтону» принесли шайбы Радко Гудаса, Рихарда Паника и Никласа Бекстрёма. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив две голевые передачи. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились результативными действиями.
За «Сент-Луис» забили Остин Погански и Зак Санфорд. Владимир Тарасенко очков не набрал, а Иван Барбашёв не принимал участия в матче.
«Кэпиталз» и «Блюз» начнут регулярный чемпионат НХЛ с очной встречи, которая пройдёт 2 октября в Сент-Луисе.
Ранее сообщалось, что Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США.