Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Радко Гудаса, Рихарда Паника и Никласа Бекстрёма. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив две голевые передачи. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились результативными действиями.

За «Сент-Луис» забили Остин Погански и Зак Санфорд. Владимир Тарасенко очков не набрал, а Иван Барбашёв не принимал участия в матче.

«Кэпиталз» и «Блюз» начнут регулярный чемпионат НХЛ с очной встречи, которая пройдёт 2 октября в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США.

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