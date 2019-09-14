«Обещаю сделать всё, чтобы восстановить репутацию»: НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил трёхматчевую дисквалификацию за употребление кокаина. Такое решение лига приняла после встречи со спортсменом. Сам нападающий в очередной раз принёс свои извинения болельщикам и пообещал сделать всё, чтобы восстановить репутацию.

«Повезло, что у меня есть возможность всё исправить»

Решения НХЛ по Евгению Кузнецову российские болельщики ожидали с тревогой. За употребление кокаина на хоккеиста могли быть наложены достаточно серьёзные санкции. Согласно антидопинговому кодексу лиги, нападающий мог быть дисквалифицирован на 20, 60 матчей или пожизненно. Впрочем, последнее было практически исключено.

12 сентября Кузнецов встретился с комиссаром НХЛ Гари Бэттмэном и, видимо, сумел убедить функционера в чистосердечном раскаянии. Во всяком случае, спустя два дня лига назначила хоккеисту максимально мягкое наказание — три матча дисквалификации. В НХЛ отметили, что Евгений не будет подавать апелляцию на это решение, а лига воздержится от дальнейших комментариев.

Таким образом, Кузнецова за океаном фактически простили, ведь трёхматчевая дисквалификация — ход навстречу хоккеисту. В руководстве лиги решили, что логичнее будет не жёстко наказывать спортсмена, а предоставить ему возможность реабилитироваться на льду.

С другой стороны, НХЛ можно понять, ведь Кузнецов — одна из главных звёзд лиги и лучший бомбардир прошлого сезона, на которого ходят смотреть болельщики. Отстранять такого хоккеиста на долгий срок — значит лишаться больших денег. В «Вашингтоне» же подобное решение могут только приветствовать, поскольку команде теперь не придётся решать проблему поиска замены своему ведущему форварду.

Сам Кузнецов после обнародования решения НХЛ отметил, что принимает дисквалификацию, и в очередной раз извинился перед семьёй и партнёрами по команде.

«Я обещаю сделать всё, чтобы восстановить уважение и репутацию. Я понимаю, что мне повезло, ведь у меня есть возможность всё исправить. Благодаря «Вашингтону», НХЛ и НХЛПА я сделал немало шагов в правильном направлении и уверен, что продолжу этот путь. Благодарю всех за поддержку и надеюсь идти вперёд. Понимаю, что у людей могут быть дополнительные вопросы, но я больше не буду комментировать эту тему», — цитирует хоккеиста официальный сайт «Вашингтона».

«В Америке играют по своим правилам»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подчеркнул, что Кузнецову дали второй шанс.

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«Кузнецов не один такой, подобные случаи были, и человеку просто дали второй шанс», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, бывший наставник сборной России Владимир Плющёв отметил, что Кузнецова и так серьёзно наказали, отстранив от игр на международном уровне.

«В НХЛ свои правила, они, по-моему, сразу заявили о том, что не будут копировать решение IIHF. НХЛ никогда не жила по правилам IIHF, они шли на определённые компромиссы, связанные с хоккеем, но не подчинялись этим правилам. Это всё тянется уже на протяжении 50 лет, никто не говорил, что НХЛ готова выбирать общего руководителя, который будет отвечать за эти две организации. Даже случай с Олимпиадой: в НХЛ заявили, что их игроки не поедут на Олимпиаду, — так и случилось», — заявил Плющев в интервью Sport24.

Другой экс главный тренер отечественной национальной команды Вячеслав Быков, напротив, раскритиковал НХЛ и подчеркнул, что лиге важны только деньги.

«Если бы у них был контроль за допингом, как во всём мире, то этого бы просто не случилось. В Америке играют по своим правилам, им важно шоу, финансовая нажива. А каким образом: за счёт допинга или за счёт кокаина — не так важно. В НХЛ на всех наплевать. У них свой бизнес-проект, своя этика. Они как плохие грибники: ходят по лесу, собирают самые лучшие грибы и довольны. Ну а для Евгения важно, что он будет играть. Для него произошедшее станет уроком. Уверен, Кузнецов переживал из-за того, что случилось. Это коснулось всего российского хоккея. Женя — умный парень, и он сделает правильные выводы», — заявил Быков.

А олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, который в настоящий момент проживает в США назвал решение НХЛ верным и логичным.

«Наверное, они просмотрели все варианты. Поговорили с Женей, всё было продумано. Они увидели, что у Жени проблемы нет, и отстранили его на три матча. Обычно, если у человека имеются серьёзные проблемы, в НХЛ пытаются ему помочь, тогда бы речь шла не о трёх матчах, а о трёх месяцах. Главное, чтобы Женя не падал духом и продолжал работать», — подытожил Каспарайтис.