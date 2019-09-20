Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя

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Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя
  • РИА Новости

«Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина», — цитирует промоутера «Матч ТВ».

По его словам, недавно он приглашал Овечкина принять участие в одном из мероприятий клуба, но тот отказался.

«Наша звезда не привыкла платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца», — сказал Лобжанидзе.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году хоккеист со своей командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче.

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