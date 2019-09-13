«Не думаю, что Женя должен публично извиняться»: Овечкин о скандале с Кузнецовым, карьере в «Вашингтоне» и новом сезоне

Хоккеисту Евгению Кузнецову, который сдал положительную допинг-пробу на кокаин, не нужно публично извиняться за свой проступок, так как он уже попросил прощения у болельщиков, родных и коллег. Об этом заявил его одноклубник по «Вашингтону» Александр Овечкин. В ходе разговора с журналистами он также рассказал, как готовился к сезону, когда будет думать над продлением контракта со своей командой и собирается ли менять игровой стиль в связи с возрастом.

В «Вашингтон Кэпиталз» состоялся традиционный медиадень, в ходе которого хоккеисты пообщались с журналистами на разные темы. На множество вопросов ответил и капитан команды Александр Овечкин. Ему пришлось держать ответ за своего одноклубника Евгения Кузнецова, который ждёт решения НХЛ по недавнему инциденту с допинг-пробой, показавшей наличие в его организме кокаина.

Первым делом журналисты поинтересовались, почему на лице Овечкина оказалось множество ссадин, после чего разговор перешёл к обсуждению Кузнецова, нового контракта с «Кэпиталз» и перемен в игровом стиле.

— Что у вас с лицом?

— Происшествие с новым велосипедом.

— А на каком велосипеде вы ездите?

— Да на обычном.

— Сейчас вы самый возрастной игрок в «Вашингтоне». Каково быть дедушкой в команде?

— Я, конечно, не дедушка… Но да, время летит. На следующей неделе мне исполнится 34. Но ничего страшного, я хорошо себя чувствую. Надеюсь, буду и дальше чувствовать себя так, как в последние пару сезонов.

— Вы немного изменили систему подготовок к новому сезону. Что изменилось?

— Да, мы немного изменили стратегию. Стало меньше упражнений на поднятие тяжестей, изменились беговые тренировки, некоторые общие упражнения тоже. На велосипедах мы и в прошлом году ездили, но тогда обошлось без аварий. Мы стремимся к самосовершенствованию и в преддверии очередного сезона много чего обсуждаем.

— Этим летом у вас было больше времени на отдых. Чувствуете себя более свежим?

— Конечно, обошлось без сумасшедших празднований. Я провёл время с семьёй, с друзьями, с сыном Сергеем. Это лето было совсем другим.

— Можете как капитан «Вашингтона» прокомментировать ситуацию вокруг Евгения Кузнецова?

— Скажу не как капитан, а как близкий друг: мы должны его поддержать. Он понимает, что совершил ошибку. Всем свойственно ошибаться. Порой человека лучше всего просто поддержать, быть с ним на одной стороне и не отворачиваться. В беде нужно держаться друг друга. Мы поддержим его всей командой, попытаемся забыть обо всём и будем надеяться, что он не повторит свою ошибку.

— Может, ему надо выйти к журналистам и самому всё рассказать?

— Не думаю, что это именно та ситуация, когда надо выйти и начать оправдываться. К сожалению, об инциденте узнали все, но я не думаю, что Женя должен выйти и публично извиниться. Он уже попросил прощения у болельщиков, родных и товарищей по команде. Как я уже сказал, мы должны его поддерживать и быть на его стороне.

— Вы сразу с ним связались или подождали пару недель, пока он приедет?

— Увидев эту новость, я сразу же ему позвонил, спросил, чем помочь. Уверен, многие поступили бы так же. Неважно, играем мы в одной команде или в разных. У нас очень хорошие отношения, мы поддерживаем друг друга в различных ситуациях. Ему не повезло оказаться в такой ситуации, и мы пытаемся ему помочь.

— В каком он сейчас психологическом состоянии? По его собственному признанию, он много кого подвёл.

— Он понимает, что эта ошибка должна многому его научить — и, по-моему не его одного, но и многих других людей из мира хоккея, предостеречь их подобных дел и ошибок.

— Ваш контракт рассчитан до 2021 года. Вы думали о том, что будет дальше?

— Сейчас я не могу говорить о подписании нового контракта, нужно подождать ещё год, пожалуй. Я бы, конечно, с радостью остался в «Вашингтоне», но опять же поживём — увидим. Мне бы не хотелось играть в другой команде.

— Изменилось ли за последний год ваше физическое состояние?

— Нет, я чувствую себя хорошо как физически, так и психологически. Это очень помогает не только мне, но и остальным. В конце прошлого года нам пришлось нелегко, было много травм, в том числе среди ключевых игроков, и мы потерпели неудачу. Зато когда получаешь много времени на восстановление, собираешься с силами и возвращаешься в ещё лучшей форме и более сосредоточенным.

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— Планируете ли вы как-то менять стиль игры? Например, перейти к более коротким сменам?

— Ну, я всё ещё молод. Хочу играть по-своему. Всё зависит от обстоятельств. Конечно, не хочется попадать в ситуации, когда играешь всего 10—12 минут. Мне хочется проводить на льду больше времени. Но дело не в этом. Мы здесь не для того, чтобы играть, скажем, по 25 минут. Наша цель — выиграть Кубок Стэнли любой ценой.

— В прошлом году вы испытывали колоссальное напряжение в связи с защитой чемпионского титула. Будет ли вам в этом плане полегче в этом году?

— Для нас это большой вызов. В прошлом сезоне у нас был почти тот же состав, что выигрывал Кубок Стэнли. Сейчас мы потеряли пару ключевых игроков и приобрели новых. Костяк команды поможет новичкам почувствовать себя комфортно. Все знают, кто мы такие и как умеем играть. Для начала надо подготовиться к первому матчу с «Сент-Луис Блюз», постараться его выиграть и воспрять духом.

— То есть хорошо, что к вам сейчас нет пристального внимания?

— Да, это хорошо, но многие команды знают, кто мы такие, и легко нам не будет.

— А вы следите за переменами в составе других команд?

— Нам неважно, против кого мы будем играть. Нам нужно просто показывать свой хоккей. Пусть соперники переживают из-за того, что придётся играть с нами, а не наоборот.