Знакомство с попугаем, визит сына на тренировку и падение с велосипеда: как Овечкин готовится к новому сезону НХЛ

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Ксения Рахновская
Александр Овечкин продолжает подготовку к старту регулярного сезона НХЛ. Полноценной работе на льду не мешает травма, которую форвард получил после падения с велосипеда. Кроме того, он стал лицом готовых завтраков, деньги от продажи которых будут направлены на благотворительные цели в детский онкологический центр.
Знакомство с попугаем, визит сына на тренировку и падение с велосипеда: как Овечкин готовится к новому сезону НХЛ
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Межсезонье в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подходит к концу. Большинство европейских хоккеистов уже вернулись из путешествий на родину и присоединились к своим командам в тренировочных лагерях.

Исключением не стала и главная российская звезда североамериканского чемпионата Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» за время каникул успел посетить Россию, съездить в рабочую поездку в Китай, а в эти дни уже активно работает на льду вместе с партнёрами по команде.

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Однако события, произошедшие за время паузы, вынудили тренерский штаб столичной команды прибегнуть к небольшим кадровым перестановкам. В частности, Овечкин работает отдельно от многолетнего ассистента по атаке Евгения Кузнецова. Хоккеиста, уличённого в применении наркотических веществ, отправили в «белую» группу, где помимо него также работают Якуб Врна, Ти Джей Оши и Джон Карлсон. Капитан же оттачивает мастерство в «синей» группе — в компании Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона.

Впрочем, допинговый скандал, в центре которого оказался Кузнецов, никак не повлиял на любовь к нему со стороны местной публики. Болельщики по-прежнему горячо его поддерживают и порой выражают своё уважение весьма нестандартными способами. К примеру, юный поклонник «Кэпиталс» и персонально россиянина пришёл на тренировку команды со своим попугаем по кличке Кэлли.

16-летняя птица вместе с хозяином терпеливо дожидались любимого игрока на выходе с тренировочного катка, однако вместо Кузнецова к публике вышел Овечкин.

Желая привлечь внимание капитана, мальчик крикнул ему: «Эй, Ови, с нами тут большой поклонник!», после чего попугай издал громкий крик.

Остаться равнодушным к таким гостям тренировочного лагеря российский хоккеист не смог. Овечкин выразил желание познакомиться с птицей, посадил Кэлли на свою правую руку и сделал пару памятных снимков.

Ранее за подготовкой Овечкина к сезону внимательно следили его супруга Анастасия Шубская и годовалый сын Сергей. Для Овечкина — младшего этот визит на тренировку отца стал первым в жизни. Исторический момент для семьи запечатлён в социальных сетях Анастасии. Обладатель Кубка Стэнли показал наследнику базу и фото с завоевания трофея. Однако, по словам Шубской, самое сильное впечатление на малыша произвела раздевалка команды.

Свободное от занятий время капитан «Вашингтона» традиционно посвящает общению с семьей и различным медийным, а также социальным мероприятиям.

Так, Овечкин стал лицом продуктов для завтрака. 17 сентября, в его день рождения, на прилавках североамериканской сети магазинов Giant Food появятся овсяные хлопья, названные в честь хоккеиста. Коробки с портретом Овечкина и надписью Ovi Os будут стоить $2,69. Часть средств, вырученных от их продажи, будет направлена в детский онкологический фонд Мэриленда.  

По признанию самого хоккеиста, он согласился стать лицом продукта, не раздумывая.

«Главная причина в том, что таким образом мы сможем помочь детям, для нас важно иметь возможность поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Особенно если речь идет о раке. Ну и к тому же я очень люблю хлопья», — приводит слова нападающего сайт НХЛ на русском языке. 

Запуску продукта предшествовала большая промо-кампания и съёмки рекламного ролика. Кроме того Овечкин посетил ряд школ и на несколько часов примерил на себя роль обычного кассира. По словам хоккеиста, этот опыт был для него волнительным.

«Было сложно. Я нервничал. Считать деньги сложнее, чем забивать голы», — признался форвард.

К сожалению многомиллионной армии фанатов Овечкина, в последнее время далеко не все новости о нём были позитивными. Тревожные известия поступили с одной из тренировок команды. Партнёры провели против капитана силовой приём, после чего тот покинул площадку в сопровождении медиков. Впрочем, позже пресс-служба «Кэпиталс» успокоила публику: хоккеист не испытывает никаких проблем со здоровьем и готовится к сезону без ограничений.

Единственным неприятным моментом остаются глубокие ссадины на лице и руках Овечкина. Он объяснил, что они появились на его теле вследствие падения с велосипеда. Однако от тренировок и подготовки к играм столь незначительные повреждения его не отвлекут.

Скрасить досаду от неприятностей, произошедших с кумиром, болельщикам столичного коллектива помогло и важное заявление, процитированное журналистом Джей Джеем Реганом. Форвард заверил, что хочет остаться в «Кэпиталс» и не намерен подписывать контракт с другим клубом.

Регулярный сезон НХЛ «Вашингтон» начнёт на выезде. 5 октября команда сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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