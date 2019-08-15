«Движемся в правильном направлении»: Овечкин открыл хоккейную школу в Балашихе и рассказал о планах на будущее

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Владимир Зайвый
У игроков НХЛ есть шансы выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказал хоккеист Александр Овечкин, вернувшийся недавно из поездки в Китай, где он выступал в качестве посла лиги. Своё заявление капитан «Вашингтона» сделал на открытии нового филиала хоккейной академии омского «Авангарда» в Балашихе. Спортсмен также встретился с учениками школы и провёл символическое вбрасывание в товарищеском матче клуба с московским «Динамо». Как Овечкин провёл день в ледовом дворце «Балашиха Арена» — в репортаже RT.
«Движемся в правильном направлении»: Овечкин открыл хоккейную школу в Балашихе и рассказал о планах на будущее
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  • © gorodbalashiha

Этим летом Александр Овечкин насыщенно проводит отпуск. Он попробовал себя в вейкборде, представил свой детский турнир «Ови Cup», побывал в Китае в качестве посла НХЛ, где научился писать своё имя иероглифами и получил в подарок быка из нефрита, а теперь снова вернулся в Россию.

Во время своего отдыха звёздный нападающий не забывает о родном клубе «Динамо», в котором он начинал хоккейную карьеру. Туда же спортсмен возвращался во время локаута в НХЛ, а сейчас он занимает в клубе должность советника. Чтобы встретиться с командой и пожелать ей удачи, Овечкин приехал в ледовый дворец «Балашиха Арена» на товарищеский матч бело-голубых с хозяевами площадки — омским «Авангардом», который уже второй год базируется в Московской области.

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В прошлом сезоне омичи были вынуждены перебраться в Балашиху, поскольку собственная арена нуждается в ремонте. «Ястребам» и особенно их болельщикам переезд дался нелегко, но с тех пор они уже обжились в Подмосковье. Клуб даже решил пустить корни и открыть филиал своей хоккейной академии, взяв под крыло местную школу «Олимпиец». Мимо такого события Овечкин пройти не мог и принял участие в церемонии открытия.

За час до начала матча холл «Балашиха Арены» наполнился детским гулом. Овечкин в чёрной кепке и чёрном свитере с красным рисунком издалека немного напоминал игрока «Авангарда», но вряд ли кто-то мог его не узнать. Хоккеист с немного виноватым видом прошёл мимо болельщиков — сначала с ним должны были встретиться журналисты в пресс-центре. Там Овечкин рассказал, насколько открытие новой хоккейной академии будет полезным.

«Дай бог, чтобы всё сложилось. Это масштабный проект. Всем талантливым хоккеистам нужно заниматься — не только в этой академии, но и по всей России. Чем больше будет таких школ, тем лучше для всего нашего спорта, для хоккея. Мы движемся в правильном направлении», — сказал спортсмен, после чего торжественно вручил свитер с символикой команды 15-летнему защитнику Артемию Мурашову. Очередной филиал академии «Авангарда» можно было считать открытым.

Хотя Овечкина продолжали ждать за закрытой дверью, а самые любопытные болельщики прильнули к стеклянным стенам пресс-центра, он остался, чтобы ответить ещё на несколько вопросов. Хоккеист рассказал о недавней поездке в Китай в качестве посла НХЛ, о возможном выступлении на Олимпиаде и о планах на карьеру.

«Впечатления от поездки в Китай только положительные. Очень много людей реально заинтересованы в продвижении хоккея. Строятся стадионы, страна готовится к Олимпийским играм. Было очень интересно, мне понравилось», — пояснил Овечкин.

«У меня не было возможности понять, отправит ли НХЛ игроков на Олимпиаду. Лига поехала туда, меня пригласили. Поэтому думаю, что шансы есть. Остаться в России ради Олимпиады? Много вариантов есть, скрывать ничего не буду. Но всё зависит от того, буду ли я здоров, смогу ли участвовать. Если нет, то кому я там буду нужен? Пока два года потерплю. Здоровье пока есть, играть хочется как можно дольше. Но не хочется обманывать хоккей», — рассказал капитан «Вашингтона».

Напомним, игроки Национальной хоккейной лиги пропустили Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Подобная ситуация произошла впервые с 1994 года.

После всех вопросов Овечкин долго раздавал автографы на сувенирной продукции «Авангарда», а затем вернулся к ждавшим его болельщикам. Стюардам с невозмутимым видом пришлось сформировать кольцо вокруг спортсмена — слишком многим, особенно взрослым, хотелось сфотографироваться с легендой хоккея.

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Но такая возможность предоставлялась только учащимся новой хоккейной школы «Авангарда». Когда твёрдый женский голос выкрикивал год рождения, очередная толпа мальчишек со своим тренером радостно прорывалась к Овечкину. По тембрам детских голосов можно было определить, какого возраста счастливчики: те, кто делает первые шаги в хоккее, буквально визжали от восторга, а более старшие игроки реагировали басистым одобрением. На фоне последних Овечкин даже слегка потерялся — старшеклассники уже обогнали его по росту.

К началу матча толпа разбежалась по зрительским местам, а Овечкин скрылся в подтрибунном помещении. Ему предстояло ещё одно мероприятие — символическое вбрасывание.

Овечкин справился с непривычной для себя ситуацией, ведь сам он привык бороться за шайбу, а не отдавать другим. В богатый событиями день Овечкину не хватило только одного — победы родного клуба. «Авангард», который в будущем сможет опереться на своих воспитанников, одержал победу со счётом 2:1.

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