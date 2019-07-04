НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала падение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с вейкборда лучшим видео дня.
НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня
  • Reuters

Ролик опубликован в Twitter лиги.

«Овечкин, падающий с доски, — это лучшее, что вы можете увидеть за весь день», — говорится в тексте поста НХЛ.

По итогам минувшего сезона Овечкин был включён в первую символическую сборную лиги.

Ранее хоккеист «Сан-Хосе» Артемий Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ.

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