НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала падение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с вейкборда лучшим видео дня.

Ролик опубликован в Twitter лиги.

«Овечкин, падающий с доски, — это лучшее, что вы можете увидеть за весь день», — говорится в тексте поста НХЛ.

По итогам минувшего сезона Овечкин был включён в первую символическую сборную лиги.

Ранее хоккеист «Сан-Хосе» Артемий Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ.