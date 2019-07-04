НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня
- Reuters
Ролик опубликован в Twitter лиги.
«Овечкин, падающий с доски, — это лучшее, что вы можете увидеть за весь день», — говорится в тексте поста НХЛ.
По итогам минувшего сезона Овечкин был включён в первую символическую сборную лиги.
Ранее хоккеист «Сан-Хосе» Артемий Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ.
🤣🤣🤣@ovi8 getting loose on a wakeskate is the best thing you'll see all day! (🎥 IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/TPJJQWaH8Q— NHL (@NHL) 3 июля 2019 г.