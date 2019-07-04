Хоккеист «Сан-Хосе» Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев рассказал, какой из тестов, предшествующих драфту лиги, по его мнению, является самым сложным.

«Велосипед. Очень неприятная вещь. Некоторые парни после него блевали. Их под руки выносили. Один тест: крутишь педали 15 минут в маске, причём каждую минуту тебе повышают нагрузку. А ещё тест, когда тебе на 30 секунд дают максимальную нагрузку», — приводит слова Князева «Матч ТВ».

Он отметил, что ему удалось выдержать все тесты, но после них он испытал необычные ощущения.

«Тем более перед драфтом ты прошёл все тесты — прыжки, бег, подтягивания, штанга. Уже подустал, а потом на велик садишься», — добавил 18-летний хоккеист.

Князев был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2019 года под общим 48-м номером. Весь прошлый сезон он провёл в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где в составе клуба «Чикутими» сыграл 55 матчей и набрал 34 (13 + 21) очка.

Ранее сообщалось, что Николай Кныжов подписал контракт с «Сан-Хосе».