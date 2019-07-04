Хоккеист «Сан-Хосе» Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев рассказал, какой из тестов, предшествующих драфту лиги, по его мнению, является самым сложным.
Хоккеист «Сан-Хосе» Князев назвал самый сложный тест перед драфтом НХЛ
  • ©ak-bars.ru

«Велосипед. Очень неприятная вещь. Некоторые парни после него блевали. Их под руки выносили. Один тест: крутишь педали 15 минут в маске, причём каждую минуту тебе повышают нагрузку. А ещё тест, когда тебе на 30 секунд дают максимальную нагрузку», — приводит слова Князева «Матч ТВ».

Он отметил, что ему удалось выдержать все тесты, но после них он испытал необычные ощущения.

«Тем более перед драфтом ты прошёл все тесты — прыжки, бег, подтягивания, штанга. Уже подустал, а потом на велик садишься», — добавил 18-летний хоккеист.

Князев был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2019 года под общим 48-м номером. Весь прошлый сезон он провёл в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где в составе клуба «Чикутими» сыграл 55 матчей и набрал 34 (13 + 21) очка.

Ранее сообщалось, что Николай Кныжов подписал контракт с «Сан-Хосе».

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