Хоккеист Кныжов подписал контракт с «Сан-Хосе»

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Защитник системы СКА Николай Кныжов заключил стандартный контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
Хоккеист Кныжов подписал контракт с «Сан-Хосе»
  • © Kevin Hoffman/Getty Images

Как сообщает пресс-служба «Сан-Хосе», клуб заключил контракт с защитником Николаем Кныжовым.

В прошлом сезоне хоккеист сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА, большую часть выступая в фарм-клубе команды в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). За клуб «СКА-Нева» Кныжов сыграл 46 матчей регулярного чемпионата, набрав пять (1 + 4) очков. На счету защитника также одна голевая передача в 11 матчах плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» заключил контракт с хоккеистом Князевым.

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