«Сан-Хосе» заключил контракт с хоккеистом Князевым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» заключил договор новичка с выбранным на драфте защитником Артемием Князевым.
«Сан-Хосе» заключил контракт с хоккеистом Князевым
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Как сообщает пресс-служба «Сан-Хосе», клуб заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским защитником Артемием Князевым. «Шаркс» выбрали 18-летнего хоккеиста на драфте НХЛ этого года под общим 48-м номером.

В прошлом сезоне Князев выступал в юниорской лиге Квебека за «Чикутими». В 55 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 34 очка (13 + 21). В плей-офф на его счету четыре матча и два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате.

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