СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» может обменять российского нападающего команды Никиту Гусева.

Как сообщает The Athletic, россиянину предложили контракт на два года, но сумма Гусева не устраивает — он хочет получить на $2 млн больше.

Отмечается, что руководство «Вегаса» не верит, что сумеет прийти к компромиссу в переговорах, и готово обменять 26-летнего форварда.

Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле 2019 года, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею.