СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» может обменять российского нападающего команды Никиту Гусева.
СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате
  • РИА Новости

Как сообщает The Athletic, россиянину предложили контракт на два года, но сумма Гусева не устраивает — он хочет получить на $2 млн больше.

Отмечается, что руководство «Вегаса» не верит, что сумеет прийти к компромиссу в переговорах, и готово обменять 26-летнего форварда.

Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле 2019 года, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею.

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