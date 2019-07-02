Генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал переход в команду российского форварда Артемия Панарина.

«Всегда надеешься, что подобное может произойти. Постоянно хочется верить, что удастся найти свободных агентов, совершить несколько сделок, чтобы улучшить свою защиту. Мы выиграли в лотерею, нам повезло», — приводит слова Гортона пресс-служба НХЛ.

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс».

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.