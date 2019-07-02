Генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею
- AFP
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«Всегда надеешься, что подобное может произойти. Постоянно хочется верить, что удастся найти свободных агентов, совершить несколько сделок, чтобы улучшить свою защиту. Мы выиграли в лотерею, нам повезло», — приводит слова Гортона пресс-служба НХЛ.
27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс».
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.