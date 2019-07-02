Генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал переход в команду российского форварда Артемия Панарина.
Генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею
  • AFP
  • © Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Всегда надеешься, что подобное может произойти. Постоянно хочется верить, что удастся найти свободных агентов, совершить несколько сделок, чтобы улучшить свою защиту. Мы выиграли в лотерею, нам повезло», — приводит слова Гортона пресс-служба НХЛ.

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс».

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить