Впервые за 24 года: юниорская сборная России по хоккею обыграла Канаду в финале Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России по хоккею в возрасте до 18 лет одержала победу в Кубке Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии. В финале подопечные Сергея Голубовича обыграли 22-кратных чемпионов турнира канадцев со счётом 3:2. Дублем отметился лучший снайпер команды Александр Пашин, автором ещё одного гола стал Василий Пономарёв. В последний раз россияне выигрывали первенство в 1995 году.

Пока хоккеисты КХЛ и НХЛ проводят подготовку к новому сезону, будущие звёзды ведущих мировых чемпионатов выступают в Словакии на Кубке Глинки/Гретцки. Этот турнир ежегодно собирает у себя лучших молодых спортсменов не старше 18 лет, вследствие чего получил звание неофициального чемпионата мира среди юниоров. Нынешний розыгрыш привлёк к себе особое внимание, ведь в финале болельщиков ждало классическое противостояние между хоккеистами из России и Канады.

На правах одной из самых титулованных стран в истории хоккея, сборная России регулярно числится среди главных фаворитов первенства в Бржецлаве и Братиславе. На данный момент именно отечественные спортсмены занимают второе место в неофициальном командном зачёте и имеют в своём активе 16 медалей разного достоинства. При этом в XXI веке им так и не удалось порадовать своих болельщиков и вернуться домой с золотом — последний успех датирован 1995 годом.

Также нельзя сказать, что в последнее время россияне являются завсегдатаями борьбы за золото. За последние 11 лет отечественные юниоры лишь дважды доходили до финала, при этом три раза и вовсе не смогли выйти из группы.

В свете этого ещё до финала выступление дружины Сергея Голубовича можно было расценивать как сверхуспешное. Россияне без особых проблем преодолели групповой этап, испытав небольшие трудности лишь в сражении со словаками. Основное время встречи завершилось вничью, а её исход решился лишь в овертайме, где автором точного броска стал форвард молодёжки московского «Динамо» Богдан Тринеев.

При этом матчи с представителями элиты мирового хоккея прошли под диктовку юных игроков сборной России. Так, национальная команда США была разгромлена со счётом 6:2, а Швеция хоть и пропустила меньше, но так не смогла поразить ворота Ярослава Аскарова — 3:0.

Не стал исключением и полуфинал. Там отечественным спортсменам противостояли крепкие и бескомпромиссные финны, стиль которых традиционно считается неудобным для россиян. Однако подопечные Голубовича уверенно взяли верх со счётом 4:1.

Главным героем этой встречи стал Александр Пашин, который не только оформил хет-трик, но и утвердился в статусе лидера команды на этом первенстве. Малогабаритный форвард ростом всего 172 сантиметра был неудержим на льду и сделал всё возможное, чтобы обратить на себя внимание скаутов из НХЛ. Уже в следующем году он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НХЛ. До настоящего момента ему пророчили место ближе к концу первой сотни, однако теперь он может претендовать и на первый раунд.

Несомненно, этому способствует высокая результативность нападающего из системы «Салавата Юлаева», который в четырёх матчах записал на свой счёт пять заброшенных шайб и одну результативную передачу. Это позволило ему выйти на второе место в списке снайперов и третье — рейтинге бомбардиров. При этом впереди него оказались лишь канадцы Коул Перфетти (7 + 2) и Хендрикс Лапьер (3 + 5).

Тем примечательнее, что в финале Пашину предстояло встретиться со своими визави лицом к лицу. Сборная Канады в очередной раз подтвердила статус непререкаемого фаворита Кубка Глинки/Гретцки и в 25-й раз дошла до решающей встречи турнира. И этом несмотря на то, что в Чехию и Словакию не приехал Алексис Лафренье, которого многие считают будущим первым номером драфта 2020 года.

Однако регалии оппонента не оказали никакого влияния на психологическое состояние россиян. Уже на четвёртой минуте подопечные Голубовича заставили соперников потерять шайбу в средней зоне и провели разящую контратаку. Василий Пономарёв сделал передачу на Пашина, а тот расстрелял голкипера канадцев Дилана Гаранда.

Безусловно, в матче с самой титулованной командой в истории соревнований сборной России не приходилось ждать лёгкой победы. Канадцы обрушили шквал атак на ворота Аскарова, а в начале второго периода восстановили статус-кво. «Кленовым листьям» потребовалось всего 25 секунд, чтобы реализовать большинство за удаление Никиты Буруянова. Голом отметился Куинтон Байфилд, который претендует на звание второго номера драфта. В роли ассистентов выступили Коннор Маккленнон и всё тот же Лапьер.

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Эта неудача не сломила россиян. Они мгновенно перехватили инициативу, а спустя пять минут вышли вперёд. Пономарёв вновь здорово поборолся за шайбу, но на этот раз не стал полагаться на партнёров и сам реализовал свой момент. Форвард «Крыльев Советов» выкатился из-за ворот и мастерски переиграл Гаранда.

Вплоть до середины заключительного отрезка встречи между коллективами шла упорная борьба, пока своё веское слово вновь не сказал Пашин. На этот раз Александр вместе с Павлом Тютневым организовал резкий контрвыпад, который сам же и завершил точным броском. Форвард записал на свой счёт седьмую шайбу на турнире и сравнялся по этому показателю с Перфетти.

Канадцы не были бы 22-кратными победителями соревнований, если бы сдались без боя. За пять минут до финальной сирены Жан-Люк Фуди сократил отставание в счёте и обеспечил напряжённую концовку. На протяжении оставшегося времени «кленовые листья» осаждали владения Аскарова, но голкипер выстоял и принёс своей команде победу. Сборная России прервала 24-летнюю серию без побед и стала четырёхкратной обладательницей Кубка Глинки/Гретцки.