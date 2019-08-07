Юниорская сборная России по хоккею победила Словакию в ОТ на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею в овертайме взяла верх над Словакией в третьем матче Кубка Глинки/Гретцки.

Встреча прошла в словацком Пьештяни и завершилась со счётом 2:1 в пользу национальной команды.

В составе хозяев турнира единственную шайбу забросил Оливер Фатул. У россиян отличился Никита Буруянов, а победный гол на свой счёт записал Богдан Тринеев.

Таким образом, подопечные Сергея Голубовича выиграли третий матч на турнире и вышли в полуфинал в первого места в группе.

В 1/2 финала сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится 9 августа.

Ранее сборная России по хоккею обыграла Чехию на Кубке Глинки/Гретцки.