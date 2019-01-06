Хет-трик Слепца, 34 спасения Кочеткова и жест Костина: как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков. Капитан отечественной команды Клим Костин, также отличившийся в игре за бронзу, оригинально отпраздновал свой гол.

Нашлись и силы, и эмоции

В том, что российская молодёжка имеет колоссальное преимущество в классе и индивидуальном мастерстве хоккеистов перед сверстниками из Швейцарии, ни для кого не было секретом: на групповом раунде первенства планеты дружина Валерия Брагина одержала крупную победу над неуступчивыми европейцами, даже допустив массу ошибок в обороне и получив в свои ворота несколько необязательных шайб. Тем не менее сомнения в успешном для отечественной команды исходе утешительного финала МЧМ-2019 всё-таки возникали. Слишком уж много сил и эмоций Клим Костин со товарищи оставили на льду в проигранном со счётом 1:2 полуфинальном сражении с американцами, и их банально могло не хватить на начинавшийся менее чем через 24 часа поединок за бронзу.

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Молодость, впрочем, победила. В действиях сборной России в начале утешительного финала не просматривалось ни малейших намёков на усталость или недостаток мотивации: команда Брагина буквально разрывала соперника по ходу стартового периода, имея ощутимое преимущество по броскам (12 против шести швейцарских по итогам дебютных 20 минут), и сформировала, как казалось, комфортный задел в две шайбы к первому перерыву. Отличились в составе отечественной молодёжки нападающие Кирилл Слепец и Никита Шашков, причём последний поражал ворота Луки Холленштайна почти одновременно с выходом защитника Савелия Ольшанского со скамейки для оштрафованных.

Счётом 2:0 в свою пользу российские хоккеисты, правда, обязаны были не только своей активности, но и решению главного тренера сборной Швейцарии Кристиана Вольфенда не запрашивать просмотр видеоповторов первой голевой атаки отечественной молодёжки. Ведь за считаные мгновения до того, как Слепец нашёл крошечную лазейку в экипировке Холленштайна, пришедший на помощь форвардам защитник Александр Романов явно залез в положение вне игры, почему-то не зафиксированное линейными арбитрами.

Костин ответил на свист болельщиков

Во втором периоде россияне отметились ещё одной заброшенной шайбой — за авторством капитана сборной Клима Костина, завершившего молниеносную контратаку после отменной скидки ставшего с девятью очками в активе лучшим бомбардиром чемпионата мира Григория Денисенко. Свой точный бросок нападающий, обругавший трибуны в Ванкувере после поражения от США в полуфинале, отметил весьма оригинальным образом: заткнул уши, давая канадским болельщикам понять, что свист и неодобрительные выкрики его никоим образом не задевают.

Капитан сборной России Клим Костин

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© Joel Marklund

Правда, к тому моменту, как Костин записал свою фамилию в протокол (это произошло на 33-й минуте), швейцарцам уже удалось выровнять ход встречи и возродить интригу. Валентин Нюссбаумер и Янник Брюшвайлер по разу огорчили в российских воротах Петра Кочеткова (перед второй шайбой голкипер, например, совершил сразу два шикарных спасения, но не получил помощи от не уследивших за настырным оппонентом на пятаке полевых игроков) и в очередной раз доказали, что острота в действиях европейцев может исходить не только от Филиппа Курашёва. Который, кстати сказать, вновь не отметился ни единым результативным действием во встрече с отечественной молодёжкой и выпал из группы ведущих бомбардиров канадского турнира.

Наблюдая за развитием событий, невозможно было не проводить параллели с поединком группового раунда, по ходу которого швейцарцы дважды лидировали с преимуществом в две шайбы (сначала 2:0, а затем и 3:1), но не сумели выдержать заданный ими же темп до финальной сирены. В поединке за бронзу в схожем положении оказались уже россияне: перед заключительным перерывом, к которому подопечные Брагина не без труда удержали минимальный перевес, казалось, что соперник молодёжки вот-вот восстановит паритет на табло и сделает вопрос об обладателе комплекта золотых медалей совершенно открытым.

Вишенка на сегодняшнем торте — как всегда, статистика 🍒



🇷🇺 VS 🇨🇭 (5:2) pic.twitter.com/rLyWFZ9bew — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.

Кочетков выдержал последний штурм

В самый неподходящий момент у команды Брагина вновь возникли проблемы с дисциплиной — из 20 минут третьего периода восемь сборная отыграла в меньшинстве, причём справедливость каждого из удалений россиян никаких сомнений не вызывала (что, впрочем, не помешало не слишком внимательным судьям наказать четырёхминутным штрафом Павла Шэна вместо ударившего соперника клюшкой по лицу Ивана Морозова). Получая численный перевес, сборная Швейцарии всякий раз запирала россиян в их зоне и устраивала форменный штурм владений Кочеткова, но действия отечественного голкипера были выше всяких похвал. Он отразил 17 бросков по своим воротам только в заключительном отрезке и 34 по итогам всего поединка, выручая товарищей даже в самых сложных ситуациях.

Российская молодёжка, в свою очередь, за весь третий период лишь трижды попала в створ швейцарских ворот — но два из этих бросков стали голевыми. Не реализовавший уйму моментов в групповом раунде МЧМ-2019 Слепец оформил хет-трик в сражении за медали, совершив ещё один зрелищный сольный проход через всю площадку и поставив точку в поединке за две с небольшим минуты до финальной сирены, когда Холленштайн уступил место на льду шестому полевому хоккеисту.

Да, нынешняя версия молодёжной сборной определённо была способна на большее, нежели бронзовые награды, а действующая восьмилетняя серия команды без золотых медалей первенства планеты среди игроков не старше 20 лет является наиболее продолжительной в истории советского и российского хоккея. Но, принимая награду за третье место на турнире в Ванкувере и Виктории, Костин излучал только позитивные эмоции. Ведь даже такой результат, который в былые времена на родине могли бы счесть неудовлетворительным — это уже шаг вперёд в сравнении с чемпионатом мира 2018 года в Баффало, где сборная России до медальных матчей не добралась вообще.

🇷🇺 Бронзу - выигрывают! Молодежная сборная России сделала в матче со Швейцарией именно это, помог хет-трик Кирилла Слепца, шайбы Никиты Шашкова и капитана Клима Костина. Вот как это было: pic.twitter.com/dELKgRAkEd — Хоккей России (@russiahockey) 6 января 2019 г.

Чемпионат мира завершился драмой

А победителями МЧМ-2019, к удивлению многих, стали не американцы, выигравшие «преждевременный финал» у России сутками ранее, а финны, приехавшие в Канаду без троих восходящих звёзд европейского хоккея — защитника Миро Хейсканена, а также форвардов Йеспери Котканиеми и Кристиана Весалайнена. По ходу решающего сражения команда Юсси Ахокаса упустила преимущество в две шайбы, но вновь подтвердила репутацию королевы концовок, отметившись золотым голом за полторы минуты до окончания основного времени.

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Его автором, что любопытно, стал не провалившийся на канадском льду Эели Толванен (финские болельщики так и не дождались от форварда из системы «Нэшвилл Предаторз» хотя бы одной заброшенной шайбы, а в финале не так давно блиставший в КХЛ хоккеист вообще не участвовал в голевых комбинациях), а 17-летний нападающий Каапо Какко, поднявший в Ванкувере и Виктории свои и без того высокие котировки перед драфтом НХЛ 2019 года. Очень перспективный финн, годом ранее выигрывавший первенство планеты среди юниоров, будет конкурировать за общий первый номер с американцем Джеком Хьюзом и россиянином Василием Подколзиным, в своих последних матчах на чемпионате мира совершивших по голевой передаче.

Впрочем, сколь неожиданной и драматичной ни была итоговая победа финнов, её ни в коем случае нельзя называть незаслуженной. Да, парни Ахокаса не блистали на основной стадии, выйдя в плей-офф лишь с третьего места в группе и уступив другим претендентам на награды, но в поединках на вылет именно они остановили и Канаду, и США — во многом благодаря заряженности на борьбу до последней секунды и глубине состава, каждое звено которого несло серьёзную угрозу соперникам.

Закономерно, что ни один из игроков сборной Финляндии не удостоился индивидуальной награды от директората турнира (их получили россияне Кочетков и Александр Романов, признанные лучшими голкипером и защитником МЧМ-2019 соответственно, а также форвард американцев Райан Пилинг), а в символическую сборную первенства планеты по версии журналистов попал лишь голкипер Укко-Пекка Луукконен, уступивший Кочеткову (и не только ему) по всем основным статистическим показателям. Финны были очень сильны именно как команда и сумели завоевать уже третий за последние шесть лет комплект золотых медалей МЧМ без ярких индивидуальных представлений от отдельных хоккеистов или ударной тройки, как это было в 2014 и 2016 годах.