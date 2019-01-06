Освистанный канадцами хоккеист сборной России оригинально отпраздновал гол в матче за бронзу МЧМ

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Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.

Завершив комбинацию, которую начали Григорий Денисенко и Александр Романов, точным броском в правую от вратаря соперника девятку, российский нападающий заткнул уши, чтобы не слышать свиста в свой адрес местных болельщиков.

Ранее капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США, когда он на эмоциях бросил шлем в сторону перед церемонией награждения и позволил себе резкое высказывание в адрес трибун, освиставших его за этот поступок.

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