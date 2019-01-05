Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

Короткая ссылка
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
  • © fhr.ru

Россиянин на эмоциях бросил шлем в сторону перед церемонией награждения после полуфинального матча и позволил себе резкое высказывание в адрес трибун, освиставших его за этот поступок.

«Хочу извиниться за своё поведение после матча с США. Увидел себя со стороны. Я очень хотел выиграть — для страны, для семьи, для партнёров. Из-за разочарования и боли я повёл себя плохо. Прошу прощения у всех спортсменов, болельщиков, поклонников хоккея. Я не должен был так себя вести», — написал Костин в Twitter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить