Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).

Россиянин на эмоциях бросил шлем в сторону перед церемонией награждения после полуфинального матча и позволил себе резкое высказывание в адрес трибун, освиставших его за этот поступок.

«Хочу извиниться за своё поведение после матча с США. Увидел себя со стороны. Я очень хотел выиграть — для страны, для семьи, для партнёров. Из-за разочарования и боли я повёл себя плохо. Прошу прощения у всех спортсменов, болельщиков, поклонников хоккея. Я не должен был так себя вести», — написал Костин в Twitter.