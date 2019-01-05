ИИХФ с 2022 года будет проводить крупные турниры на маленьких площадках

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.

«Маленькие североамериканские площадки идеально подходят для МЧМ. Мы обсуждаем переход на них в будущем, как в НХЛ. Сейчас хоккей сильно отличается от того, что было 20 лет назад. Даже пять. Могли ли вы представить, что Лайне, Макдэвид будут так играть? Я впечатлён хоккеем на маленьких площадках», — заявил президент ИИХФ на пресс-конференции в Ванкувере.

Фазель планирует, что первым турниром на маленьких площадках будет Олимпиада в Пекине в 2022 году.

«Лучшие игроки мира, лучшая лига мира играет на маленьком льду. Почему мы не можем играть на маленьких площадках в будущем?» — добавил Фазель.

Ранее Рене Фазель назвал Анатолия Тарасова фигурой первой величины.